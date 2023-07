Egitto, Patrick Zaki condannato a tre anni dal tribunale di Mansoura

Mondo

Patrick Zaki, dall'arresto alla condanna: le tappe della vicenda

Il giovane, che frequentava il master in studi di genere dell'Università di Bologna, fu fermato in Egitto e portato in custodia il 7 febbraio 2020. Nel dicembre 2021 viene disposta la scarcerazione ma non l'assoluzione dalle accuse di aver diffuso notizie false. Poi, un'infinita serie di rinvii della pronuncia finale: la condanna arriva il 18 luglio 2023, all'undicesima udienza. Il 5 luglio 2023 Zaki si era laureato dall'Egitto

Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di carcere. L'attivista egiziano era stato incarcerato in Egitto il 7 febbraio 2020, quando era studente del Master europeo in studi di genere "Gemma" dell'Università di Bologna. Poi era stato liberato (ma non assolto), dopo quasi due anni, l'8 dicembre 2021. Da quel momento, un'infinita serie di rinvii dell'udienza che avrebbe dovuto decidere se condannarlo o meno. La pronuncia è arrivata il 18 luglio 2023

La vicenda giudiziaria di Zaki inizia quindi il 7 febbraio 2020, quando approda al Cairo per una breve vacanza in famiglia, con l'idea di tornare a Bologna e proseguire gli studi nel master europeo. Il giovane viene fermato in aeroporto e, secondo le denunce di attivisti e legali, viene sottoposto a torture durante un interrogatorio su questioni legate al suo lavoro e al suo attivismo per i diritti Lgbt