Israele–Hamas, raid senza sosta sulla Striscia: sale numero di morti

Proseguono i negoziati a Doha per una tregua nella Striscia di Gaza. Blinken vola in Medio Oriente e oggi sarà in Arabia Saudita, ma non andrà in Israele. Austin vedrà Gallant la prossima settimana al Pentagono, secondo i media Usa. Netanyahu parlerà ai senatori repubblicani americani. L'esercito israeliano stringe intanto su Rafah. Ancora decine di morti nei raid sulla Striscia: ieri sera 23 a Gaza e 15 a Nuseirat, ripostano i media arabi