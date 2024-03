Guerra Israele, Guterres (Onu): "Carestia a Gaza disastro imminente"

Il segretario generale dell'Onu evidenzia la necessità di un cessate il fuoco umanitario immediato. "Dobbiamo agire ora per prevenire l’impensabile, l’inaccettabile e l’ingiustificabile", dichiara

"L'imminente carestia nella parte settentrionale di Gaza è un disastro". Lo scrive il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in un post su X nel quale lancia un nuovo appello per un cessate il fuoco umanitario immediato.

Un cessate il fuoco immediato

"Invito le autorità israeliane a garantire un accesso completo e illimitato ai beni umanitari in tutta Gaza e alla comunità internazionale a sostenere pienamente i nostri sforzi umanitari. Dobbiamo agire ora per prevenire l’impensabile, l’inaccettabile e l’ingiustificabile", scrive Guterres in un post su X sulla situazione umanitaria a Gaza.