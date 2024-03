L'esercito israeliano ha annunciato un'operazione militare "di alta precisione" all'ospedale Al-Shifa di Gaza, il più grande della città palestinese. Secondo quanto riferito da testimoni sono in corso bombardamenti. L'operazione è scattata in seguito alle informazioni di intelligence sulla presenza di alti funzionari di Hamas nel complesso medico. "Sappiamo che i terroristi di Hamas si sono raggruppati all'interno dell'ospedale di Al-Shifa e lo stanno usando per organizzare attacchi contro Israele". Lo ha detto il portavoce militare israeliano Daniel Hagari in un video pubblicato su X, aggiungendo che l'esercito di Tel Aviv condurrà uno "sforzo umanitario" durante l'assalto e sottolineando che non vi è "nessun obbligo" per i pazienti e il personale medico di evacuare la struttura sanitaria.

Il premier Benyamin Netanyahu nella conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha confermato che l'operazione a Rafah si farà, ma non partirà "prima che sia sgomberata la popolazione civile". Von del Leyen a Tel Aviv: "Evitare offensiva. Inacettabile carestia a Gaza". Il numero due delle Brigate Qassam, Marwan Issa, è morto.





