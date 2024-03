Gaza, Blinken: da Usa progetto risoluzione a Onu su tregua. LIVE

Blinken sarà oggi in Egitto, poi in Israele. Il segretario di Stato americano afferma che gli Usa hanno presentato al Consiglio di sicurezza Onu il progetto di una risoluzione per "un cessate il fuoco legato al rilascio degli ostaggi". Trovati 3 milioni di dollari in contanti di Hamas nell'ospedale Shifa di Gaza, annuncia l'esercito di Israele.

La risposta alle proposte di Hamas per il cessate il fuoco "è stata in termini generali negativa". Lo ha detto uno dei leader di Hamas Osama Hamdan in un conferenza stampa ripresa dai media israeliani

L'esercito israeliano è ancora impegnato nell'operazione antiterrorismo all'interno dell'ospedale Shifa di Gaza e degli edifici vicini.





