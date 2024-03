Guerra a Gaza, oggi Onu vota bozza risoluzione Usa per la tregua. LIVE

Oggi all'Onu si vota la bozza Usa di una risoluzione per "un cessate il fuoco legato al rilascio degli ostaggi". Dal Consiglio europeo la richiesta di "una pausa umanitaria immediata". L'enclave palestinese è "sull'orlo della carestia", sottolinea la Von der Leyen. Blinken sarà oggi in Israele. Un'operazione di terra su Rafah sarebbe "un errore", ribadisce il segretario di Stato americano. Almeno 8 morti stanotte in bombardamenti israeliani a nordest della città meridionale della Striscia.





