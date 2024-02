Israele-Hamas, due familiari personale Msf uccisi in raid a Gaza. LIVE

Medici senza frontiere afferma che due familiari del suo personale sono morti nei raid israeliani che ieri sera hanno fatto almeno 14 vittime e diversi feriti tra Khan Yunis e Rafah. Il rilascio degli ostaggi non può essere "a ogni costo", avverte intanto Netanyahu. Gli Usa prendono le distanze dalle frasi del presidente brasiliano Lula, che ha paragonato la guerra di Israele nella Striscia di Gaza all'Olocausto nazista. Oggi e domani a Rio de Janeiro il vertice dei ministri degli Esteri del G20.

Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico di Hamas in esilio, è arrivato al Cairo per discutere con dirigenti egiziani i termini dell'accordo con Israele per un cessate il fuoco e lo scambio di ostaggi e prigionieri. Lo riferisce la tv panarabo-saudita al Hadath.

Il principe William, erede al trono britannico, si è detto "profondamente inquieto per il terribile costo umano del conflitto in Medio Oriente", aggiungendo - in un intervento insolito per il protocollo reale - di essere a favore di "un cessate il fuoco al più presto possibile" nella Striscia di Gaza.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: