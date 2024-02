Israele–Hamas, news. Israele attacca ospedale Khan Yunis, morti. LIVE

Al Jazeera afferma che diverse persone sono morte e altre rimaste ferite dopo che carri armati e proiettili di artiglieria israeliani hanno preso di mira i piani superiori del complesso medico Nasser a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Netanyahu sfida gli Usa e ordina l'evacuazione di Rafah in vista della nuova offensiva militare israeliana contro Hamas. Media palestinesi affermano che ieri sera i bombardamenti sulla città del sud della Striscia di Gaza hanno causato almeno 11 morti, tra cui anche alcuni bambini. Il capo della Cia sarà la prossima settimana in Egitto per le trattative sugli ostaggi. Per Biden la risposta di Netanyahu agli attacchi di Hamas del 7 ottobre è "esagerata". Il presidente della Knesset cancella l'incontro con Guterres a New York.





Gli approfondimenti:

