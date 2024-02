Israele–Hamas, Usa e Gb colpiscono 36 obiettivi Houthi in Yemen. LIVE

Dopo l'attacco in Iraq e Siria contro i gruppi affiliati all'Iran, gli Stati Uniti hanno lanciato insieme con il Regno Unito un raid su 36 obiettivi Houthi in 13 località dello Yemen come risposta ai continui attacchi ai mercantili nel Mar Rosso. Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha avvertito i ribelli che dovranno affrontare "ulteriori conseguenze" se non cesseranno gli attacchi contro le navi. Il gruppo filo-iraniano ha invece annunciato che risponderà "all'aggressione". "andremo incontro a un'escalation con un'escalation", hanno minacciato i ribelli.

Sulla proposta di accordo sugli ostaggi elaborata da alti funzionari di Israele, Qatar, Egitto e Stati Uniti, i leader di Hamas prendono tempo: "Presto annunceremo la nostra posizione basata sul desiderio di porre fine il più rapidamente possibile all'aggressione che subisce il nostro popolo". Lo ha detto in una conferenza stampa in Libano un responsabile del movimento, Osama Hamdan, citato da Times of Israel.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

La newsletter sulle notizie più lette (clicca qui)

Le notifiche su Facebook Messenger (clicca qui)

Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)