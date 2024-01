Ucraina, Zelensky: “500 missili e droni russi in 5 giorni". LIVE

I vertici dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) hanno condannato fermamente i recenti bombardamenti russi sul territorio dell'Ucraina ed hanno chiesto la fine immediata della guerra. L'attuale presidente dell'Osce, il ministro degli Esteri di Malta, Jan Borg, e il segretario generale dell'organizzazione, Helga Maria Schmid, hanno osservato in un comunicato congiunto che il nuovo anno "è iniziato in modo deprimente, nello stesso modo in cui si è concluso l'ultimo. Morte e distruzione hanno rubato la vita a donne, uomini, ragazzi e ragazze e distrutto infrastrutture essenziali". "Ogni giorno sono i civili a pagare costantemente il prezzo di questo terribile conflitto.