Siberia, morto in circostanze misteriose politico del partito di Putin

Vladimir Egorov, un politico del partito Russia Unita del presidente russo Vladimir Putin è stato trovato morto nel cortile di casa a Tobolsk, in Siberia. Sul corpo "non ci sono segni esterni di violenza", hanno detto gli investigatori al Kommersant. I media russi hanno riferito che la polizia deve ancora stabilire le cause della morte di Egorov, 46 anni, ma la Duma della città di Tobolsk ha pubblicato un necrologio sulla sua pagina social affermando che Egorov è morto "a seguito di un incidente". Il canale Telegram non ufficiale Baza - che ha legami con i servizi di sicurezza russi - ha detto che il corpo di Egorov "è stato scoperto nel cortile della sua casa in via Kedrovaya mercoledì".