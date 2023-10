Vladimir Nekrasov, presidente di Lukoil, il secondo gruppo produttore di petrolio in Russia, è morto improvvisamente all’età di 66 anni dopo aver sofferto di "un’insufficienza cardiaca acuta" come riporta la stessa società. "E' con profondo rammarico che annunciamo la morte improvvisa" di Nekrasov, si legge in una nota della Lukoil citata dall'agenzia stampa Tass. Nekrasov era nato nel 1957 e ha lavorato per 50 anni nell'industria del petrolio. Si tratta del terzo alto dirigente di Lukoil a finire i suoi giorni anticipatamente. Lukoil è una delle poche russe ad aver criticato apertamente la guerra in Ucraina .

Le morti misteriose degli oligarchi

Dall'inzio della guerra si contano 14 uomini d'affari russi deceduti improvvisamente per presunti suicidi, incidenti o malattie fulminanti. Tra le ultime morte misteriose c'è quella il 21 luglio di Anton Cherepennikov, 40 anni, scomparso in seguito a un arresto cardiaco. Era il numero uno di una grande società di informatica russa, la Ics holding, considerata molto vicina ai servizi segreti del Cremlino. L’uomo è stato trovato morto nel suo ufficio a Mosca. Il magnate Pavel Antov è morto in India a dicembre 2022, dopo essere precipitato dal terzo piano dell'albergo in cui soggiornava. Solo due giorni prima, il suo amico Vladimir Budanov è morto di attacco cardiaco. Aveva 61 anni, soffriva di cuore, secondo la polizia. A settembre del 2022, Ravil Maganov, fra i fondatori della Lukoil è morto cadendo da una finestra di un ospedale di Mosca dove era stato ricoverato per un infarto. Pochi mesi prima, a maggio, un altro dirigente del colosso petrolifero, Alexander Subbotin, è morto in circostanze poco chiare. A maggio dell'anno scorso, il vice ministro della Scienza e dell'istruzione superiore Pyotr Kucherenko è morto misteriosamente dopo essersi sentito male sull'aereo che lo riportava in Russia.