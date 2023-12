Kiev: "Abbattuti sette droni russi nella regione di Odessa"

La difesa ucraina ha abbattuto tutti e sette i droni lanciati dalle forze russe per attaccare la regione di Odessa. Lo hanno riferito le forze di difesa del sud dell'Ucraina su Telegram, secondo Ukrinform. "Il nemico ha nuovamente attaccato la regione di Odessa con droni da combattimento. Tutti e sette gli obiettivi nemici sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea", si legge nel rapporto. Secondo le forze di difesa del sud dell'Ucraina, l'onda d'urto provocata dall'esplosione di un drone abbattuto ha mandato in frantumi le finestre di un istituto scolastico nel distretto di Odessa. Non sono state segnalate vittime.

Secondo il Wall Street Journal l'assassinio del capo della Wagner Evgenij Prigozhin è stato preparato per due mesi e "approvato dal più antico alleato e confidente del presidente russo Vladimir Putin, un ex spia di nome Nikolai Patrushev".





