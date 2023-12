Ucraina Russia, le ultime notizie del 15 dicembre sulla guerra. LIVE

Il governo giapponese conferma la piena sintonia con i paesi occidentali in relazione al confitto in Ucraina e amplia la lista di individui ed entità collegate alla Russia per l'applicazione di nuove sanzioni. Il congelamento degli asset riguarda 35 individui e 44 gruppi, mentre ad altre 63 società e organizzazioni giapponesi saranno vietate le esportazioni a partire dalla fine di dicembre. Nuove restrizioni comprenderanno anche l'importazione di diamanti non industriali prodotti in Russia. I nuovi obiettivi delle sanzioni includono ufficiali militari russi, funzionari governativi e uomini d'affari, oltre a gruppi con sede in Russia, Emirati Arabi Uniti, Armenia, Siria e Uzbekistan, ha reso noto il Ministero degli Affari esteri nipponico. Il premier giapponese Fumio Kishida aveva informato i suoi omologhi del G7 in un vertice virtuale la scorsa settimana del suo piano di rafforzare le sanzioni.