Al via il Consiglio europeo. Meloni non esclude veto sul Patto

"Non è un segreto che questo Consiglio europeo sarà difficile", ha detto il presidente Charles Michel. Sul tavolo, tra le altre cose, ci sono infatti l'allargamento dei confini Ue - con l'avvio dei negoziati di adesione dell'Ucraina - e la revisione del bilancio pluriennale della stessa Unione. Bilaterale notturno Meloni-Macron

Si apre un nuovo Consiglio europeo: oggi e domani, 14 e 15 dicembre, i leader dell'Unione europea si riuniscono a Bruxelles. Non sarà un vertice facile: sul tavolo, tra le altre cose, ci sono l'allargamento dei confini europei - con l'avvio dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Ue - e la revisione del bilancio pluriennale della stessa Unione. Che prevede anche un nuovo stanziamento di fondi, per 50 miliardi di euro, proprio all'Ucraina. Poi c'è il Patto di stabilità: l'Italia sembra pronta anche al veto, pur di evitare che prenda forma un compromesso considerato troppo punitivo per i Paesi ad elevato debito. "Non è un segreto che questo Consiglio europeo sarà difficile", ha detto chiaramente il presidente Charles Michel, richiamando l'attenzione "sul senso di responsabilità comune da tutte le parti", necessario "per renderci più forti e più influenti per proteggere i nostri comuni interessi ovunque nell'Ue". Intanto, nella notte, la premier Giorgia Meloni – in uno storico albergo di Bruxelles – ha parlato per oltre due ore con il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron: "Un'ottima discussione", ha spiegato il presidente francese. I due sono poi stati raggiunti dal cancelliere tedesco Olaf Scholz.

La lettera di Michel: “Nuove sfide portano nuovi obblighi” "Le nuove sfide portano nuovi obblighi”, ha scritto Michel ai leader nella sua lettera d'invito al vertice: “La revisione del quadro finanziario pluriennale procede in modo intensivo e senza sosta. Ho preso nota di tutte le vostre preoccupazioni e priorità e ho presentato una proposta che cerca di conciliare le diverse posizioni intorno al tavolo. Come per qualsiasi soluzione di compromesso, faccio appello alla vostra disponibilità a costruire un compromesso per il bene dell'unità. Raggiungere il consenso richiederà davvero uno sforzo congiunto decisivo e un forte impegno politico da parte di tutti voi". Le tensioni C’è tensione soprattutto per le posizioni che il premier ungherese Viktor Orban porta a Bruxelles. Negli ultimi giorni va ripetendo la sua totale contrarietà sia all'avvio dei negoziati con l'Ucraina sia allo stanziamento di nuovi fondi. A condividere le sue posizioni, seppur in modo meno eclatante, ci sono altri Paesi. L'Austria, ad esempio, ha chiarito che vuole l'accelerazione dei negoziati anche per la Bosnia-Erzegovina. C'è chi invece rivendica che la priorità nello stanziamento nei fondi non può essere dedicata solo all'Ucraina anche per non trasmettere un messaggio errato all'opinione pubblica europea. Quindi si chiedono fondi per lo sviluppo tecnologico e per la gestione delle migrazioni, come aveva proposto la Commissione prima di subire il taglio - molto pesante - da parte della presidenza del Consiglio. vedi anche Guerra Ucraina, Zelensky a Oslo: vertice con i Paesi del Nord Europa

Le modifiche al bilancio La Commissione europea aveva proposto una modifica al bilancio per 99 miliardi di euro (di cui 50 per l'Ucraina, con 17 miliardi in sussidi e 33 in prestiti). I due terzi, 66 miliardi sarebbero arrivati da nuovi stanziamenti da parte degli Stati Membri. Di questi, 12,5 miliardi sarebbero andati per le migrazioni e 10 miliardi per il fondo per l'innovazione e la competitività. Nella sua ultima versione, il Consiglio ha portato gli stanziamenti nuovi a 22,5 miliardi. Di cui, 8,5 miliardi per le migrazioni e 1,5 per i fondi per la competitività (perlopiu' da destinare alla difesa). Ma non basta. I frugali non sono soddisfatti. leggi anche Mes, Italia non ratifica le modifiche. Quando l’hanno fatto gli altri?