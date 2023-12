Ucraina Russia, le notizie di oggi 16 dicembre sulla guerra. LIVE

La contraerea ucraina ha sventato un attacco su Kiev condotto nella notte dalle forze armate russe con l'uso di droni. Non sono segnalate vittime né danni. Lo ha riferito - come riporta il Kiev Independent - il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Serhiy Popko. Si tratta del sesto attacco aereo su Kiev dall'inizio di dicembre. Forti esplosioni, provocate dalla difesa aerea, sono state registrate nella zona Podil, come ha precisato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. I residenti sono stati invitati a restare nei rifugi. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha definito "politicizzata" la decisione Ue di aprire i negoziati di adesione con Ucraina e Moldavia e ha avvertito che un ingresso dei due Paesi "può destabilizzare la Ue". "Non ho cambiato numero di telefono: se Putin ha delle proposte sono pronto ad ascoltarlo". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando dell'attacco russo all'Ucraina al termine del vertice Ue a Bruxelles.





