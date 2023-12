Ucraina Russia, Biden: se Putin attacca Nato, Usa interverranno. LIVE

Se gli aiuti americani all'Ucraina non arriveranno entro i prossimi giorni sarà un regalo di Natale a Putin che non si fermerà alla conquista di Kiev ma punterà all'Europa con la conseguenza che gli Stati Uniti interverranno in aiuto dei suoi alleati. È il monito del presidente Biden al Congresso Usa e l'avvertimento alla Russia che Washington è pronta a schierare le sue truppe in nome dell'articolo 5 della Nato. All'indomani del forfait del presidente ucraino Zelensky ad un incontro virtuale con il Congresso e nel giorno in cui il G7 ha ribadito compatto il sostegno a Kiev contro Mosca, Biden si è spinto ancora più avanti per convincere il Parlamento a varare i nuovi aiuti. 'La Russia conta sul collasso dell'unità dell'Occidente l'anno prossimo', ha intanto detto Zelensky al G7, spiegando che l'esercito di Mosca ha "significativamente aumentato la pressione" sul fronte.