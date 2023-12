Putin oggi nella Penisola Arabica per parlare di guerre e petrolio

Il leader del Cremlino prova a rilanciare la posizione della Russia sullo scenario internazionale: a convincerlo a provarci adesso anche la resilienza dell'economia russa contro le sanzioni occidentali e il mancato trionfo della controffensiva ucraina. Domani, 7 dicembre, volerà a Mosca il presidente iraniano Raisi ascolta articolo

Il viaggio di Putin Secondo gli esperti, è un insieme di circostanze che ha convinto Putin a tornare sulla scena internazionale: la resilienza dell'economia russa nell'attutire i colpi delle sanzioni occidentali; il rifiuto di gran parte dei Paesi del mondo - tra cui i due Stati arabi visitati - di seguire gli Usa e la Ue su questa strada; il mancato trionfo della controffensiva ucraina. Nell'arco di poche ore il capo del Cremlino vedrà quindi prima il presidente emiratino Mohammed bin Zayed al Nayhyan e poi il principe ereditario e leader di fatto dell'Arabia Saudita, Mohammad bin Salman. Il conflitto tra Israele e Hamas Intervenendo in video al vertice del G20 dello scorso mese, Putin aveva parlato di quanto sta succedendo sul territorio della Striscia di Gaza come di uno "sterminio della popolazione civile in Palestina". Più volte ha già affermato che per la Russia l'unica soluzione che può garantire un futuro di pace è quella dei due Stati. Adesso, ha sottolineato il suo consigliere per la politica estera Yuri Ushakov, "la priorità è quella di arrivare a una tregua durevole" con uno "scambio di prigionieri e detenuti". Proprio da qui si parte nei colloqui di oggi. Mosca sente di essere in una posizione privilegiata per cercare di guidare un negoziato, dati i buoni rapporti tenuti con entrambe le parti. Anche se, in realtà, Israele non è molto contento di come si sta comportando la Russia: a ottobre una delegazione di Hamas ha fatto visita a Mosca. Da non dimenticare poi che movimento islamico palestinese è tra sostenuto dall'Iran.

Il petrolio Il consigliere Ushakov ha poi annunciato che – oltre al conflitto in Ucraina – sul tavolo dei colloqui con i leader arabi ci sarà anche il petrolio. L'Arabia Saudita e la Russia sono i Paesi leader nell'organizzazione degli esportatori Opec+, i cui membri hanno deciso la settimana scorsa tagli volontari per un totale di 2,2 milioni di barili al giorno (un milione solo Riad e 500mila Mosca) nel primo trimestre del 2024 per sostenere i prezzi. Intanto, da un'inchiesta di Politico è emerso come sia sostanzialmente "fallito" il price cap deciso un anno fa dai Paesi dell'Ue e del G7 per il petrolio russo esportato via mare, che mirava a prosciugare le risorse economiche del Cremlino da impiegare nel conflitto ucraino. Un rapporto del Centro per la ricerca sull'energia e l'aria pulita (Crea) ottenuto dai giornalisti della testata americana, ha evidenziato che, a causa delle falle nell'applicazione della norma e dell'esportazione di greggio attraverso Paesi terzi, il petrolio Urals della Russia viene venduto attualmente a circa 70 dollari al barile rispetto ai 60 previsti dal tetto imposto.