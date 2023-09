Ucraina, Lavrov: "Pronti a negoziare ma tenendo conto di realtà". LIVE

"La controffensiva ucraina continua a fare progressi costanti, in alcune aree hanno fermato le forze russe. Ma non vediamo segni di cambiamenti negli scopi di Putin. Quindi il modo migliore per una pace durevole è rafforzare il nostro sostegno all'Ucraina". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa con la premier della Lettonia, Evika Silina. Intanto Zelensky ha affermato che un'analisi della situazione nell'industria militare russa dimostra che la pressione su Mosca dovrebbe essere aumentata. Il presidente ucraina ha poi nominato l'ex calciatore Andrii Shevchenko suo consigliere freelance.





