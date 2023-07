Guerra Ucraina, Aiea: mine a Zaporizhza. Allarme antiaereo a Kiev

L'operatore russo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata in Ucraina, ha giustificato oggi l'arresto a caldo del reattore numero 4 con la necessità di effettuare un'ispezione tecnica programmata di un'altra unità, mantenendo la fornitura di vapore all'impianto. In una breve dichiarazione pubblicata sul suo canale Telegram, la Russia, che occupa la più grande centrale nucleare d'Europa dal 4 marzo 2022, ha affermato che si tratta di una misura "per effettuare un'ispezione tecnica programmata delle apparecchiature del reattore numero 5". "Per fornire vapore al fabbisogno della stazione, il reattore numero 4 è stato trasferito in stato di arresto a caldo", ha spiegato.Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, aveva spiegato in un comunicato del giorno prima che l'organizzazione con sede a Vienna era stata informata dei piani russi. "L'impianto ha iniziato la transizione programmata dell'unita' 4 del reattore dall'arresto a freddo a quello a caldo, informando gli esperti dell'AIEA che i test pertinenti sono stati eseguiti e che l'unità si sta riscaldando", ha detto. Una volta fatto questo, ha aggiunto, l'unità 5 del reattore, che finora era in arresto a caldo, sara' messa in arresto a freddo per eseguire le attività di manutenzione preventiva che sono possibili solo in questo stato. "Le altre unità rimangono in arresto a freddo", ha detto Grossi. L'AIEA ha spiegato in precedenza che l'impianto utilizza il vapore generato da un reattore in arresto a caldo per vari scopi di sicurezza nucleare, tra cui il trattamento dei rifiuti radioattivi liquidi raccolti nei serbatoi di stoccaggio. Tuttavia, dopo il disastro causato dall'esplosione della diga di Kakhovka, l'ente regolatore nazionale ucraino, SNRIU, ha emesso ordini di regolamentazione per limitare il funzionamento delle sei unità della centrale nucleare di Zaporiyia allo stato di arresto a freddo.