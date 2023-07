Guerra Ucraina Russia, le ultime news di oggi 9 luglio. DIRETTA

Il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podoliak ritiene "impossibile" che la guerra si trascini per anni. "Questa guerra non può trascinarsi per anni, basandoci sulle risorse delle parti , è impossibile", ha detto in una intervista al sito indipendente russo Meduza. Secondo Podolyak, "in Ucraina stanno crescendo le opportunità di ricevere risorse". Kiev "non riceve rapidamente certi componenti per portare avanti la guerra, ma li riceverà a ritmo accelerato perché i complessi militar-industriali in Ucraina e nei suoi paesi partner lavorano sempre più intensamente".