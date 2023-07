Guerra Ucraina Russia, esplosioni a Mykolaiv, allerta antiaerea

Vigilia del vertice Nato a Vilnius, Paesi divisi sulle bombe a grappolo. Biden frena sull'ingresso di Kiev nell'Alleanza. L'Ucraina ammette per la prima volta l'attacco al ponte di Crimea. Zelensky è rientrato dalla Turchia con alcuni dei militari che difesero per mesi l'acciaieria Azovstal di Mariupol, rilasciati in uno scambio di prigionieri. Mosca parla però di accordi violati. Kiev assicura intanto che le bombe a grappolo "non saranno utilizzate sul territorio russo ufficialmente riconosciuto"