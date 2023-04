Famiglie reali: dal royal wedding in Francia a Re Carlo all'Eurovision

7/12 ©IPA/Fotogramma

Letizia Ortiz si è fatta ammirare dai suoi osservatori, per i suoi look e per la sua eleganza, in diverse occasioni in questa settimana. Il look bianco con le decolleté azzurre è stato scelto per partecipare a Madrid al Forum Tabacco o salute. Quello nelle foto a lato, caratterizzato da un abito midi stampato, con drappeggio e spacco frontale è stato indossato sempre a Madrid per la cerimonia d'onore per il poeta venezuelano Rafael Cadenas vincitore del Premio Cervantes 2022

La regina di Spagna Letizia: chi è la moglie di re Felipe. FOTOSTORIA