Kate Middleton e il principe William consegnano pizze in Galles

Tuta rossa e caschetto per Kate e William. I principi sono saliti sulla catena montuosa Brecon Beacons, in Galles, per partecipare a un'esercitazione con il team di salvataggio locale. Infatti, il principe William è patrono delle squadre di salvataggio in Inghilterra e Galles e non poteva mancare di festeggiare i 60 anni di esistenza del Central Beacons Mountain Rescue Team. Lui e Kate Middleton hanno incontrato i volontari per conoscere meglio i loro ruoli e comprendere l’importanza delle loro attività sul territorio. Alla fine la coppia si è diretta al Dowlais Rugby Club per incontrare i cittadini e hanno deciso di ringraziare i soccorritori comprando loro delle pizze. Kate e William si sono diretti a un food truck, il Little Dragon Pizza Van, ordinando pizze margherita, al salame, al pollo alla griglia e al formaggio di capra.