Regno Unito, principe Louis compie 5 anni: festa e foto sulla carriola

Festa in giardino e foto sulla carriola per il principe Louis, terzogenito dei principi di Galles William e Kate, che oggi compie cinque anni. Il bambino, quarto in linea di successione al trono, è stato fotografato mentre viene portato a passeggio dalla madre su una carriola. In un'altra foto Louis, vestito con un maglioncino colorato e una camicia, appare sorridente. Sullo sfondo un prato verde.