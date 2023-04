Famiglie reali, le news: da Máxima a Milano a Kate a Birmingham. FOTO

5/14 ©IPA/Fotogramma

La famiglia reale olandese al completo è apparsa in pubblico a Rotterdam in occasione del King's Day Concert che verrà trasmesso in tv il prossimo 27 aprile, giorno del compleanno di Sua Maestà Re Guglielmo Alessandro. All'evento erano presenti due delle figlie del sovrano, la Principessa Ariane (a sinistra) e la Principessa ereditaria Amalia. Assente, la terza sorella, la principessa Alexia, impegnata per gli studi in Galles

