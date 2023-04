La Regina Elisabetta oggi avrebbe compiuto 97 anni

“Oggi ricordiamo l’incredibile vita e l’eredità di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, in quello che sarebbe stato il suo 97esimo compleanno”. Queste le parole della Royal Family nel ricordare la defunta regina con un ultimo ritratto pubblicato sui social. Nella foto la regina Elisabetta posa sorridente con un mazzo di fiori in mano. Indossa un completo celeste polvere abbinato a un cappellino coi fiori, simbolo del suo inconfondibile stile. Ha un paio di guanti bianchi orecchini e tre fili di perle, oltre a due spille appuntate sul petto.

Sotto la foto, tanti messaggi di affetto in ricordo della regina, mentre la Royal Family ripercorre su Instagram la sua vita: “Quando Sua Maestà nacque nell’aprile del 1926, la Principessa Elisabetta e la sua famiglia non si aspettavano che un giorno sarebbe diventata Regina. Dopo l’abdicazione di suo zio Edoardo III nel 1936, suo padre salì al trono. Quando il re Giorgio morì nel febbraio del 1952, la principessa Elisabetta divenne la regina Elisabetta II quando aveva solo 25 anni. Sua Maestà divenne il monarca regnante più longevo della Gran Bretagna, l’unico nella storia a celebrare il giubileo di platino”.

La foto con i nipoti e pronipoti

Anche William e Kate vogliono ricordare in modo dolce e affettuoso la defunta regina Elisabetta II che oggi avrebbe compiuto 97 anni, pubblicando su Instagram una foto della regina in versione nonna. “Questa fotografia, che la ritrae con alcuni dei suoi nipoti e pronipoti, è stata scattata a Balmoral la scorsa estate” scrivono i principi di Galles. Nella foto appare una regina in versione casual. Niente cappellino in testa, ne giro perle al collo. Sua maestà seduta su un divano in mezzo a 10 bambini, appare sorridente e distesa. Indossa una gonna a scacchi colorati, una camicetta blu e un maglioncino dello stesso colore appoggiato sulle spalle.