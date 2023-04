Le forze russe hanno lanciato questa notte un attacco con droni nella regione di Odessa, nell'Ucraina meridionale, colpendo "infrastrutture". Visita inattesa di Putin, lunedì sera, in Lugansk e in una base militare vicino a Kherson. Ieri l'esercito russo ha bombardato la zona del mercato nel centro di Kherson, con un civile che è rimasto ucciso. Mosca punterebbe a conquistare la città di Bakhmut prima della Giornata della vittoria del 9 maggio, anche se per quel giorno ha annullato la cosiddetta marcia del Reggimento immortale. Zelensky ieri si è recato in visita ad Avdiivka, uno dei punti caldi del fronte orientale insieme a Bakhmut.