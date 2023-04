Nuovo sciopero contro la riforma delle pensioni: tensioni a Parigi

Alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti contro la celebre brasserie La Rotonde, tra i ristoranti preferiti di Emmanuel Macron dove l'allora candidato all'Eliseo festeggiò i risultati nel primo turno presidenziale nel 2017. Il ristorante è stato protetto da un muro di agenti in tenuta antisommossa. "Non c'è altra via di uscita che il ritiro di questa riforma", ha detto la segretaria del sindacato CGT, Sophie Binet parlando di "un governo bunkerizzato'' e "distaccato dal Paese"