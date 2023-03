Non si fermano le manifestazioni contro la riforma delle pensioni, sulla quale però il governo non arretra. Le autorità prevedono un totale di 650.000-900.000 manifestanti, di cui 70.000-100.000 solo a Parigi. Disagi per il traffico ferroviario e le metropolitane, il 15% delle stazioni di servizio ha esaurito almeno un carburante a causa della chiusura di cinque delle sette raffinerie francesi