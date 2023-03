1/10 ©Ansa

"A causa di un movimento sociale interprofessionale, il museo del Louvre non è in grado di aprire questa mattina. Vi ringraziamo per la vostra comprensione", si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter del celebre museo di Parigi, mentre in Francia continuano scioperi e proteste contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron

