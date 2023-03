G8 di Genova, la Francia respinge la richiesta estradizione di Vecchi

La Corte d'Appello di Lione ha respinto la richiesta di estradizione dalla Francia all'Italia di Vincenzo Vecchi, militante "altermondialista" condannato a 10 anni di carcere per devastazione e saccheggio durante il G8 di Genova del 2001 . Il mandato d'arresto europeo venne spiccato nel 2016 affinché Vecchi, da molti anni residente Oltralpe, tornasse in Italia a scontare la pena.

I giudici: "Condanna a tutti gli effetti sproporzionata"

Nella sentenza consultata dalla France Presse, i giudici francesi scrivono: "Nonostante abbia vissuto per un periodo con falsa identità, per 13 anni ha costruito relazioni, famiglia, lavora, partecipa allle attività della comunità". I magistrati hanno specificato che "questi diritti devono considerarsi da tutelare rispetto a una condanna per fatti accaduti nel lontano 2001 che pare a tutti gli effetti sproporzionata".