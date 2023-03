1/12 ©Ansa

Nuove rivolte in Francia. A Parigi gruppi di manifestanti si sono trovati, dopo il "salvataggio" del governo di Elisabeth Borne dalla sfiducia per soli 9 voti in Assemblée Nationale, nei pressi della zona di Place des Invalides. Altri verso Place de la Concorde. All'altezza di Place Vauban, non lontano dalla zona di Palais Bourbon (dove si trova il Parlamento francese, l'Assemblée Nationale), alcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme. Nella capitale almeno 70 persone fermate. Manifestazioni anche in altre città

GUARDA IL VIDEO: Francia, la riforma delle pensioni convince il Parlamento