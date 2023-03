Francia, non passa la mozione di sfiducia al governo Borne

Non ha raccolto i 287 voti necessari per far cadere il governo francese la mozione di sfiducia del partito indipendente LIOT, votata da tutte le opposizioni al governo, dopo la riforma del sistema presidenziale. Tensioni dopo il voto a Parigi

Non passano le mozioni di sfiducia contro il governo francese. Non ha raccolto i 287 voti necessari per far cadere il governo la mozione di sfiducia "transpartisan" del partito indipendente LIOT, votata da tutte le opposizioni al governo Borne, dopo la riforma delle pensioni. Sono mancati 9 voti per la sfiducia che è stata votata da 278 parlamentari. E' stata respinta ampiamente anche la seconda mozione di sfiducia contro il governo di Elisabeth Borne, quella presentata dal Rassemblement National di Marine Le Pen. I voti in favore della mozione sono stati 94 sui 287 necessari, 6 in più degli 88 deputati del partito. "La riforma delle pensioni è considerata come adottata" ha affermato la presidente dell'Assemblea Nazionale, dopo che è stata respinta anche la seconda mozione di censura.