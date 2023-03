3/10 ©Ansa

All'ingresso della premier Elisabeth Borne in Assemblée Nationale, i deputati dell'opposizione si sono alzati in piedi cantando per intero la Marsigliese e alzando cartelli bianchi con la scritta "No ai 64 anni". La seduta è stata sospesa per due minuti per consentire di riportare l'ordine in aula

