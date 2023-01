Riforma delle pensioni in Francia, ecco cosa prevede

Macron porta a termine il progetto volto a ridurre i privilegi e a rendere sostenibile il sistema previdenziale, ma la piazza e le opposizioni fremono. Nel mirino soprattutto per l'aumento dell'età pensionabile a 64 anni

La modifica che sta facendo più discutere è sicuramente quella che porterà l'età pensionabile dai 62 anni attuali a 64, uno in meno di quelli inizialmente preventivati dal governo. Non a caso, la premier Borne, nell'annunciare il contenuto della riforma, per stemperare gli animi di cittadini e gruppi di opposizione, ha esaltato l'importanza del dialogo con le componenti sociali, fornendo l'immagine di un esecutivo che accolga le istanze e i suggerimenti della società.

"Sono grata a tutte le parti sociali e alle varie forze politiche, anche a quelle più contrarie a qualsiasi riforma, per aver contribuito a questo esercizio collettivo", sono state le sue parole. Il primo ministro ha poi spiegato le ragioni dell'aumento della soglia della pensione, sostenendo che "i francesi dovranno lavorare di più perché vivono di più" e i contributi dei lavoratori secondo le regole attuali non riescono più a pagare le pensioni di chi ha smesso.