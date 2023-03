Francia, scontri e scioperi. Macron oggi parla alla nazione

14/14 ©Ansa

I manifestanti si sono dati appuntamento ieri sera in place de la République, sotto alla statua della Marianna repubblicana, uno dei luoghi simbolo di tante proteste d'Oltralpe, tra cui quelle dei "gilet gialli". Dell'appello si è fatta eco l'associazione Attac France. Tensioni anche a margine della manifestazione di Nantes. Cortei con incidenti a margine si sono svolti a Lille, a Grenoble, a Rennes e in altre città. A Nantes erano in 6.000 a sfilare in un corteo non autorizzato finito con scontri e danneggiamenti

Francia, ancora proteste su riforma pensioni. Scontri a Place de la Concorde