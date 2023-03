6/6 ©Ansa

Si protesta contro la decisione del governo di mettere la fiducia sulla riforma delle pensioni che prevede un innalzamento dell’età pensionabile dai 62 ai 64 anni. In particolare, è stato il presidente Macron a chiedere al governo francese di porre la questione di fiducia per far passare la riforma e il consiglio dei ministri ha concesso l'autorizzazione: questo implica che l'adozione della riforma non dovrà passare dal voto del parlamento

Riforma delle pensioni in Francia, ecco cosa prevede