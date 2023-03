Francia verso una stretta sugli influencer: possibili multe e carcere

La nuova norma riguarda soprattutto la pubblicità di pratiche a rischio, come il gioco d'azzardo o le criptovalute, con possibili sanzioni e fino a 6 mesi di carcere per la promozione della chirurgia estetica tra i giovanissimi ascolta articolo Condividi

L'Assemblea Nazionale francese ha adottato all'unanimità una proposta di legge bipartisan per inquadrare le pratiche commerciali degli influencer. La stretta riguarda soprattutto la pubblicità di pratiche a rischio, come il gioco d'azzardo o le criptovalute, con possibili multe e fino a 6 mesi di carcere per la promozione della chirurgia estetica presso i giovanissimi.

Le strette per gli influencer francesi Al termine di una seduta all'Assemblea Nazionale di Parigi, i 49 deputati presenti in aula hanno votato compatti in spirito bipartisan a favore di una stretta. Il disegno di legge intende dare delle norme al settore, attribuendo un quadro legale chiaro per influencer. La bozza di legge approvata in prima lettura vieterà alcune pratiche ormai diffusissime sul web nonostante i gravi rischi che comportano. A cominciare della chirurgia estetica anche tra giovani e giovanissimi, la cui promozione da parte degli influencer, quando la legge verrà approvata, potrà comportare fino a sei mesi di carcere e 300.000 euro di multa. Stretta in arrivo anche sulla promozione di investimenti finanziari a rischio, in particolare nel settore digitale o delle criptomonete e del gioco d'azzardo.

Le novità per chi lavora fuori dall'Ue Ma la Francia intende anche inquadrare e definire meglio una nuova professione nata con i social, l'agente degli influencer, incaricato di mettere in relazione questi ultimi con marchi commerciali o altro. La bozza di legge punta anche ad un migliore inquadramento di chi opera dall'estero, come a Dubai. Chi crea contenuti fuori dai confini dell'Unione europea, della Svizzera o dello spazio economico europeo dovrà sottoscrivere un'assicurazione civile nell'Ue, per indennizzare le vittime potenziali del suo operato sul web. Dopo il via libera dell'Assemblea Nazionale, il testo dovrà pasasre al vaglio del Senato.