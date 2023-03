Capolavoro del pittore Brueghel ritrovato per caso, all'asta a Parigi

La tela dell'artista fiammingo del 1600 è stata trovata abbandonata e impolverata dietro la porta di casa di una famiglia francese che non ha dato alcun valore al dipinto ascolta articolo Condividi



L'avvocato del Villaggio, questo è il titolo dell’opera messa all’asta da Drouot, in Francia per una cifra tra i 600 mila e gli 800 mila euro. Si tratta di una scena dipinta in diverse decine di versioni. Il quadro è stato trovato per caso a Parigi. Non è firmato, ma diversi esperti francesi lo hanno riconosciuto e autenticato come l'unica opera personale di Pieter Brueghel il Giovane. Un pittore fiammingo che visse a cavallo tra il 16 e 17esimo secolo, figlio di un altro grande pittore Pieter Brueghel il Vecchio che morì quando lui aveva 5 anni.

La tela era abbandonata e impolverata Una famiglia francese ha scoperto per caso di essere in possesso da oltre un secolo di questa tela del celebre pittore fiammingo Brueghel il Giovane nato a Bruxelles nel 1564. Il dipinto di grandi dimensioni (un metro per due metri) era dimenticato dietro una porta di casa. I proprietari lo consideravano senza valore. A capire che si trattava invece di un capolavoro del 1600 è stato un commissario d'asta che durante un inventario ordinato dagli eredi della casa, lo ha trovato ingiallito e impolverato, appeso nel salone senza cura, come racconta il settimanale francese Le Point.

