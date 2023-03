Everything Everywhere All At Once, oggetti del film battuti all'asta

Un’asta di 43 oggetti di scena e costumi usati sul set del film "Everything Everywhere All At Once" è stata tenuta dallo studio cinematografico che ha prodotto la pellicola, A24. I props e gli abiti messi all'incanto hanno raccolto più di 500mila dollari, che verranno devoluti a enti di beneficenza

Si è appena conclusa un'asta di oggetti e costumi del film Everything Everywhere All At Once, la pellicola plurinominata agli Oscar 2023 (ha ottenuto 11 nomination). Sono stati messi all'incanto 43 props e costumi usati sul set. A organizzare l'asta è stato lo studio cinematografico che ha prodotto il film, A24, uno studio indipendente che ultimamente è sulla bocca di tutti perché si sta imponendo nell'industria cinematografica, facendo incetta di premi e di consensi (sia della critica che del pubblico). La vendita è avvenuta online e ha raccolto oltre 500mila dollari, devoluti a svariati enti di beneficenza. Tra gli oggetti battuti, ci sono le dita a forma di würstel dell'attrice Michelle Yeoh. Le ormai iconiche protesi della mano del personaggio di Yeoh sono state vendute a 55.000 dollari. Anche il pupazzo di procione soprannominato Raccacoonie e la roccia con gli occhi finti hanno fatto parte dell'asta. E sono andati letteralmente a ruba, come vedremo nei prossimi paragrafi. L'asta è durata una settimana e si è conclusa ieri, giovedì 2 marzo 2023.

Il pupazzo di procione Raccacoonie è stato il lotto più desiderato di tutti. Compare in uno dei tanti universi contemplati nel film, quando si scopre che il procione aiuta uno chef a cucinare (si tratta di un chiaro riferimento al film Pixar Ratatouille). Chi si è portato a casa il pupazzo di Raccacoonie è arrivato a sborsare ben 90.000 dollari.



Un trofeo "auditor del mese" - a forma di sex toy - che appartiene alla burocrate dell'IRS interpretata da Jamie Lee Curtis è stato venduto per 60.000 dollari.



E ancora: il balsamo per le labbra alla ciliegia usato dal marito di Evelyn, Waymond, interpretato da Ke Huy Quan, è stato venduto a 5.000 dollari, mentre il camper della famiglia Wang è stato battuto a 11.000 dollari. L'acquirente è stato avvertito nella descrizione del lotto che il veicolo è "attualmente non legale per la strada" e che "ha bisogno di nuova trasmissione, motore, pneumatici e seri interventi di manutenzione all'interno". Ma ciò non è bastato a dissuaderlo dall’acquisto...



Una roccia con gli occhi finti incollati su di essa - parte di una scena cruciale del film - è stata venduta per 13.200 dollari. "Non è perché è una roccia", ha detto al New York Times Jason Kisvarday, lo scenografo del film. "È a causa di quante persone hanno visto questa roccia, sono entusiaste di questa roccia. Significa qualcosa per loro”. Ha aggiunto di essere rimasto sorpreso dal prezzo di vendita di alcuni dei lotti. "Di solito non c'è molta richiesta o interesse per questo tipo di cose dopo l'uscita di un film", ha ammesso lo scenografo di Everything Everywhere All At Once.