Sottosegretaria in copertina su Playboy, polemiche in Francia

Marlene Schiappa compare in una foto di copertina e in una lunghissima intervista nelle pagine interne in cui difende la libertà delle donne.

"Con buona pace dei retrogradi", scrive lei su Twitter rivendicano la sua scelta. L'annuncio è arrivato da Le Parisien ma per sfogliare il numero in questione di Playboy bisognerà attendere la sua uscita in edicola, l'8 aprile. Schiappa, che è segretaria di Stato all'Economia sociale e solidale e che nel primo mandato di Emmanuel Macron fu ministra per le Pari opportunità, compare in un'anticipazione con il volto e le spalle scoperte nella foto che sarà in copertina. Dove però, assicurano nell'entourage dell'interessata, è immortalata "in un lungo abito bianco". Per una fonte della rivista, in almeno una delle quattro foto che corredano le 12 pagine di intervista, Schiappa apparirebbe in "posa sexy e avvolta in una bandiera francese".