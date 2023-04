Parigi, plebiscito contro monopattini a noleggio: no al 90%

Un plebiscito contro i monopattini elettrici. A Parigi circa il 90% dei cittadini ha votato oggi contro i monopattini a noleggio nel referendum indetto dal Comune. A dire "no" a quelli che i francesi chiamano "trottinettes", ovvero i monopattini che da qualche anno circolano velocissimi e in gran numero su strade, marciapiedi e "quai" parigini, è stato l'89% di chi ha espresso un'opinione, anche se in realtà l'affluenza a questo voto, che ha solo un valore consultivo, è stata bassissima, meno dell'8% degli aventi diritto.

La decisione al sindaco

Secondo quanto riporta la stampa locale, degli 1,3 milioni di persone idonee ad andare alle urne, solo poco più di 103mila hanno espresso la loro preferenza. I monopattini parigini in condivisione, che si possono noleggiare anche per pochi minuti, sono di proprietà di tre diverse imprese: Lime, Dott e Tier. Negli ultimi giorni si sono dati da fare per promuovere la loro causa, anche diffondendo messaggi sui social network e offrendo sconti agli utilizzatori, provocando critiche e polemiche. Il referendum è solo consultivo e spetterà al Comune decidere se mantenere o no il servizio. La sindaca di Parigi Anne Hidalgo si era impegnata a rispettare il volere dei parigini: se seguirà le indicazioni della popolazione il libero noleggio dei monopattini sarà vietato a partire da settembre.