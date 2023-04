A Parigi referendum consultivo sui monopattini elettrici a noleggio

I cittadini della Capitale francese sono chiamati decidere sul possibile divieto dei mezzi "self service". La sindaca: "Quesito solo consultivo". Urne aperte dalle 9 alle 19 e 1270 agenti pubblici mobilitati per la votazione. La consultazione riguarda potenzialmente 1,3 milioni di iscritti alle liste elettorali

Il referendum sottoposto ai parigini nella giornata di oggi è solo consultivo, ma la sindaca Anne Hidalgo promette che per lei la volontà popolare sarà vincolante: "Siete favorevoli o contrari ai monopattini self-service a Parigi?". Il manifesto è spuntato ovunque per le strade della capitale francese, esortando i cittadini ad andare a votare oggi su quello che è diventato un motivo di contesa tra molti parigini, cinque anni dopo l'introduzione del servizio di noleggio pubblico. Urne aperte dalle 9 alle 19 e 1270 agenti pubblici mobilitati per la votazione. La consultazione riguarda potenzialmente 1,3 milioni di iscritti alle liste elettorali.

La sindaca: "Referendum solo consultivo"

"Questa domenica, 2 aprile, deciderete il futuro degli scooter self-service a Parigi", ha dichiarato questa settimana su Twitter la sindaca socialista, per la quale "questo voto cittadino, che è una prima volta, è simile a un referendum anche se non ha la forma legale. Il referendum è solo consultivo, con l'ufficio del sindaco che ha l'ultima parola, ma Anne Hidalgo, che è personalmente favorevole al divieto: "L'opinione dei parigini sarà vincolante per me".