Macron, vertice con Xi: conto su Cina per portare Russia alla ragione

bilaterale aperto ai media, ha detto al suo omologo di "contare" su di lui per "riportare la Russia alla ragione". Macron è in visita con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per una missione che ha al centro gli sforzi proprio quello di porre fine alla guerra in Ucraina ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ). Prima del vertice con Xi, in mattinata, Macron ha incontrato il primo ministro cinese, Li Qiang, che ha sottolineato l'importanza delle relazioni tra Cina e Francia.

Il ruolo della Cina nel conflitto in Ucraina



Nelle ultime settimane sono aumentate le pressioni internazionali sulla Cina affinché venga coinvolta nel processo di pace in Ucraina. Sebbene Pechino si dichiari ufficialmente neutrale, Xi Jinping non ha mai condannato l'invasione russa e non ha mai parlato al telefono con il suo omologo ucraino Volodomyr Zelensky. Si è invece recentemente recato a Mosca per riaffermare la sua alleanza con il presidente russo. In questo contesto, Emmanuel Macron ha l'ambizione di "essere una voce che unisce l'Europa", come ha ricordato ieri. E quindi venire a Pechino accompagnato dal Presidente della Commissione europea, "significa sottolineare la coerenza di questo approccio". Ieri il presidente francese ha affermato che Pechino potrebbe svolgere un "ruolo importante" nel "trovare un percorso di pace" in Ucraina, accogliendo con favore la "volontà di impegnarsi per una risoluzione del conflitto" dimostrata dalla Cina quando, a febbraio, ha pubblicato un documento in 12 punti che riassume la sua posizione. Ursula von der Leyen, invece, ha lanciato un avvertimento molto più duro la scorsa settimana a Bruxelles: "Il modo in cui la Cina continuerà a reagire alla guerra di Putin sarà un fattore determinante per il futuro delle relazioni UE-Cina".