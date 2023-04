Macron e Von der Leyen in Cina, al via oggi visita ufficiale

7/7 ©Getty

La Cina ha bisogno della neutralità commerciale e strategica dell'Europa nella rivalità con gli Stati Uniti. Da un lato, la guerra in Ucraina ha portato a un allineamento tra l'Unione europea e gli Usa. Dall’altro, la Cina è un partner commerciale e di investimento fondamentale che le principali potenze europee non possono permettersi di abbandonare. Così come la Cina non può fare con loro