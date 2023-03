Consiglio europeo, Meloni ricuce con Macron

Economia

Mes, cosa sapere sul Meccanismo europeo che non piace a Meloni

Il presidente del Consiglio ha ancora una volta mostrato le sue perplessità su riforma e funzionamento del sistema europeo che aiuta i Paesi dell’eurozona in difficoltà. Eppure, l’Italia è l’unico Paese a non aver ancora approvato le nuove regole per accedere al Meccanismo europeo, nonostante gli inviti pressanti del presidente dell’Eurogruppo e del direttore del Mes

“Finché ci sarà un governo guidato da me l'Italia non potrà mai accedere al Mes”. È stata categorica Giorgia Meloni nell’esprimere la propria contrarietà al Meccanismo Europeo di Stabilità: il nostro Paese è l’unico nel Continente a non aver ratificato la riforma, ma questo non sembra essere destinato a cambiare in breve

LE PAROLE DEL PREMIER – Sul tema il premier si è espresso chiaramente nell’ultimo question time alla Camera dei deputati. “Gli strumenti sono strumenti e si giudicano in relazione alla loro efficacia in un determinato contesto. Il governo ha ricevuto il mandato del Parlamento a non ratificare la riforma in assenza di un quadro normativo chiaro”, ha detto la leader di Fratelli d'Italia