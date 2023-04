Von der Leyen all'Eliseo

Prima di partire per la Cina Ursula von der Leyen ha fatto tappa ieri all'Eliseo per parlare con il presidente francese dei temi da affrontare insieme in Cina. "Abbiamo condiviso la nostra analisi sui punti chiave da sollevare con il presidente Xi, sui temi economici europei, nonché sui nostri sforzi congiunti sulla migrazione" ha scritto in un tweet presidente della Commissione europea dopo essere stata ricevuta da Macron. “Il nostro rapporto con la Cina è uno dei più intricati e importanti - scrive sempre su Twotter la presidente - il modo in cui lo gestiremo sarà un fattore determinante per la nostra futura prosperità economica e per la sicurezza nazionale” .