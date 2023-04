Per la Cina l'incontro tra la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen e il presidente della Camera Usa Kevin McCarthy, che porterà la presidente taiwanese negli Stati Uniti e poi in centro America, "danneggerà ulteriormente" le relazioni cino-statunitensi. A riferirlo il consolato cinese a Los Angeles. L'incontro, si legge in una nota di un portavoce del consolato della Cina a Los Angeles, va a "urtare i sentimenti" di 1,4 miliardi di cinesi e "avrà delle ripercussioni sulle fondamenta politiche delle relazioni cino-americaine". Il faccia a faccia sarebbe previsto mercoledì in California insieme ad altri parlamentari.

Su Taiwan 20 jet cinesi in vista dell'incontro McCarthy-Tsai

Intanto dopo che McCarthy ha confermato l'incontro con la presidente di Taiwan, il ministero della Difesa di Taipei ha rilevato 20 aerei militari cinesi vicino all'isola nelle ultime 24 ore, nove dei quali (un drone BZK005, 7 caccia J-16 e un Y- 8) hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan. Allo stesso tempo, si legge in una nota, è stata accertata la presenza di tre unità navali cinesi. Le forze armate taiwanesi "hanno monitorato la situazione, mettendo in campo aerei, navi e sistemi missilistici a terra per seguire l'evoluzione degli eventi e rispondere da vicino".