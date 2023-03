Taiwan, presidente andrà negli Usa. Cina: Contrattaccheremo con forza

La Cina "contrattaccherà con forza" se la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen farà scalo negli Usa durante la missione in Centroamerica. Lo ha detto Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo centrale, secondo cui le autorità del Partito democratico progressista "hanno trovato scuse e sfruttato varie opportunità per perseguire interessi politici di indipendenza". L'ipotesi di incontro con lo speaker della Camera Usa, Kevin McCarthy, "sarà un'altra provocazione in violazione del principio della 'Unica Cina', minando la sovranità e l'integrità territoriale della Cina, e la pace e la stabilità" regionali.

Tsai farà un lungo tour americano

L’incontro è previsto a Los Angeles, il mese prossimo; la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen dovrebbe incontrare lo speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Kevin McCarthy. Il duro avvertimento giunge dalla portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato, il governo cinese, Zhu Fenglian, nel giorno della partenza di Tsai per il lungo tour americano che la porterà in Guatemala e Belize, due alleati diplomatici di Taipei in America Centrale, con scali a New York e Los Angeles. "Il cosiddetto transito è essenzialmente un atto provocatorio per affidarsi agli Stati Uniti per cercare l'indipendenza", ha dichiarato la portavoce.